اشترت الحكومة الأيرلندية اليوم (الثلاثاء) طائرة جديدة بتكلفة 53 مليون يورو، إلا أنها اشترتها بدون نظام الهبوط الإسرائيلي الصنع اللازم للهبوط في الضباب، وبالتالي فهي غير قادرة على الطيران في مثل هذه الظروف.

وتُشغّل القوات الجوية الأيرلندية طائرة داسو فالكون 6X، المستخدمة في مهام متنوعة، أبرزها نقل رئيس الوزراء والوزراء.

وذكر موقع Thejournal.ie أن الطائرة تم شراءها من شركة فرنسية بدون نظام "FalconEye"، الذي يُركّب عادةً في مقدمة الطائرة ويساعدها على الهبوط في الضباب أو غيره من الظروف الجوية التي تحدّ من الرؤية. وأفادت مصادر بأن ذلك يعود إلى أن النظام من تصنيع شركة Elbit الإسرائيلية.

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وكان وزير الخارجية الأيرلندي السابق، مايكل مارتن، قد صرّح عام 2024 بأن الجمهورية لن تشتري معدات تتضمن منتجات إسرائيلية الصنع.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة The Journal أن أربع مروحيات جديدة تابعة للقوات الجوية الأيرلندية وصلت مزودة بأنظمة طيران من تصنيع شركتي إيرباص وإلبيت، إذ لا يمكن تصنيع الطائرات بدونها.