خلال مأدبة عشاء رسمية في العاصمة الأرمينية يريفان، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أداءً موسيقيًا مفاجئًا لأغنية “La Bohème”، في مشهد غير معتاد خلال زيارة دبلوماسية.

وشارك رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في الفعالية، حيث رافق الأداء بالعزف على الطبول، في أجواء وُصفت بأنها ودّية وغير رسمية.

وظهر ماكرون وهو يشارك في الغناء أمام الحضور خلال العشاء الرسمي، في لحظة لاقت تفاعلًا واسعًا، بينما جاء تفاعل باشينيان بالموسيقى ضمن إطار رمزي عكس أجواء التقارب بين الجانبين.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقاطع من الحدث، الذي اعتُبر لفتة دبلوماسية غير تقليدية جمعت بين الفن والسياسة في مناسبة رسمية.