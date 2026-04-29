أُصيب يهوديان بجروح خطيرة بعد أن تعرّضا للطعن اليوم (الأربعاء) بسكين خارج كنيس في حي غولدرز غرين الحريدي شمال غربي لندن. تم اعتقال المهاجم بعد أن تم تحييده. تشتبه الشرطة المحلية بأن الحديث يدور عن حادثة على خلفية قومية.

وفقاً لشهود عيان، شوهد المهاجم وهو يركض على طول طريق جولدرز جرين وهو يحمل سكيناً ويحاول طعن أفراد من الجالية اليهودية. أشخاص من منظمة "شومريم" استجابوا فوراً واحتجزوا المشتبه به. وصلت الشرطة واستخدمت مسدس صاعق من أجل تحييد المهاجم، وقد اعتقل.

إصابات خطيرة وإغلاق المنطقة

وأفادت شبكة بي بي سي بأن المصابين في حالة خطيرة، حيث وقع أحد الحادثين قرب متاجر في شارع غولدرز غرين، والآخر بالقرب من كنيس يهودي، ما أدى إلى استنفار أمني وإغلاق المنطقة بالكامل.

إدانات رسمية وتحقيق جارٍ

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه “مقلق للغاية”، مؤكدًا دعم الحكومة للتحقيقات الجارية. كما دان عمدة لندن صادق خان الهجوم، معتبرًا أنه “اعتداء مروع”، وشدد على أنه “لا مكان لمعاداة السامية” في المدينة.

وأشار ممثلو الجالية اليهودية إلى أن الحادث يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف اليهود في لندن، مؤكدين التعاون مع الشرطة ودعوة الجمهور للإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في التحقيق.

ولا تزال السلطات البريطانية تواصل التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم وما إذا كان يحمل طابعًا إرهابيًا أو بدوافع كراهية.