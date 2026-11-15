كشفت تقارير إعلامية بريطانية وألمانية أن حفيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البالغ من العمر 11 شهراً، لا يحمل اسم عائلة والده، الراقص ومصمم الرقصات الروسي إيغور زيلينسكي، الذي يتطابق اسمه مع اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مفارقة تكتسب دلالة خاصة في ظل الحرب بين موسكو وكييف.

وذكرت صحيفتا "ديلي ميل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، استناداً إلى تحقيق نشرته منصة "أجنتستفو" الروسية المستقلة، أن الطفل أدرين يحمل اسم عائلة والدته "تيخونوف"، بدلاً من اسم والده "زيلينسكي". ورجّحت التقارير أن يكون تجنب حمل اسم عائلة الرئيس الأوكراني، الذي يُعد أحد أبرز خصوم بوتين، وراء هذا الاختيار، من دون صدور تأكيد رسمي بشأن الأسباب.

وبحسب التحقيق، وُلد أدرين في 15 أغسطس/آب 2025، لوالدته يكاترينا تيخونوفا، ابنة بوتين، ووالده إيغور زيلينسكي، البالغ 57 عاماً. واستندت المنصة الروسية إلى وثائق مسرّبة من مكتب السجل المدني، أشارت إلى أن شهادة ميلاد الطفل سُجّلت مؤخراً، رغم أن القانون الروسي يفرض تسجيل المواليد خلال شهر من تاريخ الولادة.

من ميونيخ إلى موسكو

وتولى إيغور زيلينسكي إدارة فرقة باليه ولاية بافاريا في ألمانيا بين عامي 2016 وأبريل/نيسان 2022، قبل أن يستقيل بعد نحو شهرين من توسيع روسيا غزوها لأوكرانيا، معللاً قراره بأسباب شخصية.

وأفادت التقارير بأن زيلينسكي وتيخونوفا كانا يتنقلان قبل الحرب بين ميونيخ وموسكو، برفقة مربيات وحراس شخصيين وأفراد من الأجهزة الأمنية.

كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن الزوجين لديهما ابنة كبرى تدعى إلسا، وُلدت عام 2017، وكانت تحمل في البداية اسم عائلة والدها، قبل أن تصبح، وفقاً للتقارير، حاملة لاسم عائلة والدتها أيضاً.

ابنة بوتين في قطاع التكنولوجيا

وتُعد يكاترينا تيخونوفا، البالغة 40 عاماً، إحدى ابنتي بوتين المعروفتين من زواجه السابق بليودميلا، وهي راقصة سابقة في رياضة الروك أند رول البهلوانية، تحولت لاحقاً إلى سيدة أعمال في قطاع التكنولوجيا.

وبحسب "ديلي ميل"، تشرف تيخونوفا على مشروعات تكنولوجية روسية، بينها تطوير تطبيقات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ارتبط اسمها بجهود روسية للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب.

وكانت تيخونوفا متزوجة سراً من كيريل شامالوف، الذي وصفته تقارير بأنه أحد أصغر المليارديرات في روسيا، وهو نجل أحد أصدقاء بوتين القدامى.

أبناء بوتين بعيدون عن الأضواء

ويحرص بوتين على إبقاء أفراد عائلته بعيداً عن الحياة العامة، خصوصاً منذ توسيع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتشير التقارير إلى أن أياً من أبنائه المعروفين لا يحمل اسم عائلته، في ترتيبات يُعتقد أنها مرتبطة باعتبارات أمنية.

أما ابنته الكبرى، الطبيبة ماريا فورونتسوفا، البالغة 41 عاماً، فتعمل في مجال الغدد الصماء وتشغل منصباً إدارياً في معهد طبي تابع لجامعة موسكو. وتشير تقارير إلى أن لديها طفلين، وُلد أحدهما عام 2012 والآخر عام 2017، فيما يُعتقد أن والد أحدهما مواطن هولندي.

وفي ظهور نادر، تحدث بوتين في يونيو/حزيران من العام الماضي عن إحدى حفيداته، مشيراً إلى أنها تتلقى دروساً على يد معلمة من بكين. ورجّحت صحيفة "بيلد" أن تكون المقصودة هي إلسا.

ابنان من ألينا كاباييفا

ووفقاً للتقارير، لدى بوتين أيضاً ابنان من شريكته الحالية، لاعبة الجمباز السابقة ألينا كاباييفا، هما إيفان، البالغ 11 عاماً، وشقيقه الأصغر فلاديمير، البالغ 8 أعوام. ويحمل الاثنان اسم العائلة "سبيريدونوف".

وربطت "ديلي ميل" هذا الاسم بسبيريدون بوتين، جد الرئيس الروسي من جهة والده، الذي عمل طاهياً لدى فلاديمير لينين وجوزيف ستالين، كما أشارت الصحيفة إلى أنه عمل سابقاً لدى غريغوري راسبوتين، الشخصية التي ارتبط اسمها ببلاط القيصر الروسي.

وتحدثت التقارير كذلك عن ابنة أخرى لبوتين من علاقة خارج إطار الزواج مع سفيتلانا كريفونوغيخ، تُدعى لويزا روزوفا، وتبلغ 23 عاماً، ويُقال إنها تقيم في باريس.