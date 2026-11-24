التقرير عن الاعتزال: ما وراءه؟

أُثير احتمال تنازل تشارلز الثالث عن العرش لصالح ابنه الأمير ويليام في تقرير نشره موقع الترفيه الأمريكي RadarOnline يوم الجمعة، وحظي خلال الأيام الأخيرة باهتمام وسائل إعلام أخرى. وبحسب الموقع، أعربت مصادر مقربة من العائلة المالكة عن قلقها بشأن الحالة الصحية للملك، ورجّحت أنه قد ينقل صلاحياته إلى ابنه خلال عام 2027.

وزعم أحد المصادر المجهولة التي اقتبس منها التقرير أن التنحي العام المقبل احتمال وارد بالفعل. ومع ذلك، من المهم التأكيد أن هذه مزاعم صادرة عن مصادر لم تُكشف هويتها، وليست إعلانًا من قصر باكنغهام. كما لم يقدم التقرير أدلة على أن الملك أو المقربين منه يستعدون لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

أكدت صحيفة International Business Times UK، التي تناولت الخبر، هي الأخرى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لخطة تنحٍّ أو لتدهور الحالة الصحية لتشارلز.

بعد تسع سنوات من التشخيص: مواجهة الملك للسرطان

تأتي المخاوف التي أوردها الموقع على خلفية معاناة الملك الصحية. ففي فبراير 2024، أعلن قصر باكنغهام تشخيص إصابة تشارلز بالسرطان، بعد خضوعه للعلاج إثر تضخم في غدة البروستاتا. ولم يكشف القصر عن نوع السرطان، لكنه أوضح أنه ليس سرطان البروستاتا.

في ديسمبر 2025، تطرّق الملك بنفسه إلى تقدّم علاجه، وأعلن أنه من المتوقع أن تنخفض وتيرة جلسات علاجه خلال عام 2026. وعزا هذا التطور إلى التشخيص المبكر والعلاج الفعّال والالتزام بالتعليمات الطبية. وبحسب التقارير آنذاك، انتقل العلاج إلى مرحلة وقائية، لكن لم يُعلن عن انتهائه تمامًا.

آخر مرة تنازل فيها ملك بريطاني عن العرش

إذا قرر تشارلز بالفعل التنازل عن العرش، فسيكون ذلك حدثًا استثنائيًا في تاريخ العائلة المالكة البريطانية. وكانت آخر مرة تنازل فيها ملك بريطاني عن العرش طوعًا في ديسمبر 1936، حين تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش بعد أقل من عام على توليه الحكم.

جاء قرار إدوارد على خلفية رغبته في الزواج من واليس سيمبسون، وهي أمريكية طلّقت مرتين. وفي ذلك الوقت، أثار مثل هذا الزواج معارضة المؤسستين السياسية والكنسية في بريطانيا. وعقب تنازله عن العرش، اعتلاه شقيقه الأصغر جورج السادس، والد الملكة إليزابيث الثانية وجدّ تشارلز.

إذا تنحّى تشارلز، فسيكون ابنه الأكبر، الأمير ويليام، هو الوريث وسيصبح ملكًا. لكن حتى الآن، لا يوجد جدول زمني لخلافة الملك، ولا إعلان رسمي عن نية اتخاذ مثل هذه الخطوة.