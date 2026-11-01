تأبى الاضطرابات في أوروبا أن تهدأ: فقد تجددت الاحتجاجات التي يقودها جيل الشباب مساء أمس (السبت) في عدد من المدن الرئيسية بالقارة، على خلفية احتفالات عيد الهالوين. وكما في كل عطلة نهاية أسبوع، بدأت الاحتجاجات بمظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة، ثم تصاعدت إلى مواجهات مع قوات إنفاذ القانون وأعمال إحراق ونهب للمتاجر في الشوارع.

سُجّلت أعنف الأحداث في فرنسا، حيث تحوّلت التجمّعات الحاشدة التي شارك فيها 320 ألف شخص خلال ساعات الصباح لاحقًا إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وخلال أعمال الشغب، أُلقيت زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، وأُضرمت النيران في حاويات القمامة والمعدات البلدية، كما أحرق بعض المتظاهرين العلمين الإسرائيلي والأمريكي. وردّت الشرطة الفرنسية بحزم، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على نطاق واسع، واعتقلت عشرات المشاغبين في بؤر الاحتكاك الرئيسية.

بالتوازي، بلغت موجة الاحتجاجات ذروة متوترة في ألمانيا، حيث تركزت الأحداث في فرانكفورت، التي خرج فيها عشرات الآلاف من الشباب إلى الشوارع. وسرعان ما انزلقت الاحتجاجات في المدينة إلى الفوضى والمواجهات العنيفة، نُهبت خلالها متاجر فاخرة وفروع لسلاسل تجارية في وسط المدينة. وتسبب المحتجون، الذين نظموا تحركاتهم بشكل أساسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في أضرار جسيمة بالممتلكات، وطالبوا بإصلاحات اقتصادية فورية، وتنظيم أسعار الإيجارات، ومعالجة عاجلة للقضايا المتعلقة بمستقبلهم، معربين عن غضب شديد تجاه المؤسسة السياسية. وامتدت الاحتجاجات أيضًا إلى مدن ألمانية رئيسية أخرى، مثل برلين وهامبورغ وميونخ وكولونيا.

كان ردّ سلطات إنفاذ القانون في أنحاء أوروبا حازمًا، إذ نشرت عشرات الآلاف من أفراد الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المناطق الحساسة. وفي مدن كثيرة، اضطر أصحاب الأعمال والمتاجر وفروع البنوك إلى تثبيت ألواح خشبية سميكة على واجهات العرض لحماية ممتلكاتهم من أعمال النهب والتخريب. وأدان وزراء في حكومتي فرنسا وألمانيا حوادث العنف بشدة، لكنهم أقرّوا في الوقت نفسه بالحاجة الملحّة إلى إجراء حوار حقيقي مع الشباب.

رغم دعوات القادة إلى تهدئة الأوضاع واستعادة النظام العام، يؤكد المنظمون أن ما يجري ليس سوى بداية لنضال اجتماعي واسع النطاق. ولا يزال القلق في الأوساط السياسية الأوروبية من تصعيد إضافي مرتفعًا للغاية، لا سيما في ضوء نية المنظمات الطلابية والشبابية تعليق الدراسة والدعوة إلى مزيد من الإضرابات العامة في الأيام المقبلة. ويدرك القادة الآن أن جيل الشباب لا ينوي التراجع، وأن الأزمة الاجتماعية الناشئة تشكل تحديًا معقدًا.