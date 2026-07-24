موجة حر جديدة تضرب أوروبا.. إسبانيا وفرنسا تعلنان حالة طوارئ بسبب حرائق ضخمة

موجة حر شديدة أخرى تجتاح غرب أوروبا، وتشمل درجات حرارة مرتفعة جدًا إلى جانب رياح قوية تشعل حرائق تنتشر لتصل إلى أبعاد هائلة في فرنسا وإسبانيا. حكومة إسبانيا أعلنت اليوم (الجمعة) حالة طوارئ وطنية، بعد أن اضطر حوالي 10,000 شخص إلى إخلاء منازلهم في منطقة مدريد بسبب حرائق تشتعل بالقرب من المناطق السكنية.

خلال موجة الحر الحالية تم تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى حوالي 45 درجة مئوية في بعض مناطق إسبانيا. منذ بداية العام احترق في إسبانيا حوالي 1.25 مليون دونم، وهي مساحة أكبر بـ2.5 مرة من كل منطقة غابات الكرمل.

أيضًا في جنوب فرنسا، تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في أعقاب حريقين هائلين، ويطالبون الآن بمساعدة دولية للتعامل مع الحرائق التي بدأت يوم الأربعاء هذا الأسبوع. حتى الآن، احترقت حوالي 8,700 دونم منذ بداية موجة الحر الحالية في البلاد، وقد تم بالفعل إخلاء عدد من البلدات والقرى على الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا.

بالموازاة، تسجل أيضًا في البحر المتوسط موجة حَرّ شديدة، مع انحرافات استثنائية تصل حتى خمس درجات فوق المعدل السنوي الطويل الأمد.

كما هو معروف، خلال الشهر الماضي سُجلت موجة حر شديدة إضافية في جميع أنحاء قارة أوروبا، حيث سجلت العديد من الدول درجات حرارة تفوق 40 درجة، ولقي الآلاف حتفهم نتيجة للحرارة. في فرنسا تم تسجيل أعلى درجات حرارة في تاريخ البلاد.