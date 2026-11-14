فرنسا: صحفيون يتعرضون للاعتداء في ليون، تزامناً مع مشاركة 106 آلاف شخص في احتجاجات عمت أرجاء البلاد

تعرضت مجموعة من الصحفيين لهجوم عنيف من قبل محتجين في مدينة ليون، اليوم السبت، وذلك في وقت شهدت فيه فرنسا مظاهرات شارك فيها 106 آلاف شخص -وفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية- احتجاجاً على غلاء المعيشة، والتفاوت الاجتماعي، وسياسات الحكومة.وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن اعتقال أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.

وكان الصحفيون، الذين يعملون لصالح قناة "بي إف إم تي في" (BFMTV) -وهي قناة إخبارية فرنسية تبث على مدار الساعة- يغطون مظاهرة ركزت على حقوق الأطفال وقضايا الشباب والعمل المناخي. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الفريق كان يتألف من صحفيين اثنين وحارسي أمن. واقترب المحتجون من الفريق في هجوم وصفته السلطات المحلية لوكالة فرانس برس (AFP) بأنه كان عنيفاً للغاية، وهدف إلى الفتك بالصحفيين. وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب بسرعة لحمايتهم.وقال صحفي مستقل شهد الاعتداء لوكالة فرانس برس إن أحد أفراد فريق "بي إف إم تي في" تعرض للضرب المتكرر من قبل المحتجين، كما أُلقيت كاميرته على الأرض وتحطمت، ثم سُرقت.

وقال الشاهد: "كان الأمر عنيفاً للغاية. تعرض أحدهم للضرب عدة مرات، وأُلقيت كاميرته على الأرض وتحطمت، ثم التقطوها وسرقوها. كان في حالة صدمة".وذكر الصحفي، الذي ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم "ميداف برود" (Medave Prod)، أنه هو الآخر كان مستهدفاً.وقال لوكالة فرانس برس: "اضطررت إلى نزع بطاقتي الصحفية بنفسي، وإلا لكنت تعرضت أنا أيضاً للفتك"، مضيفاً أنه تلقى ضربتين في قدمه.

ومن جانبها، أدانت قناة "بي إف إم تي في" الاعتداء، محذرة من أن مثل هذا العنف يعرض الصحفيين للخطر أثناء أدائهم لعملهم.