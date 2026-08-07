التصعيد بين إسبانيا وإيطاليا: مدريد تبدأ بفحص جوازات المسافرين الإيطاليين ويستمر حتى 7 سبتمبر

تصاعد التوتر بين إسبانيا وإيطاليا على خلفية أزمة الهجرة الأخيرة بمدينة سبتة، بعدما هددت مدريد، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم تراجع روما عن القيود التي فرضتها على بعض القادمين من الأراضي الإسبانية.

وجاء الموقف الإسباني ردا على قرار السلطات الإيطالية فرض عمليات تدقيق إضافية على غير مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين من إسبانيا جوا أو بحرا، عقب التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى سبتة المحتلة الأسبوع المنصرم..

ووصفت الحكومة الإسبانية الإجراءات الإيطالية بأنها «غير عادلة» وتمييزية، معتبرة أنها تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وممهلة روما حتى يوم الأحد 9 غشت للتراجع عنها، قبل اللجوء إلى إجراءات مماثلة لحماية مصالح مواطنيها.