أثار الصحفي الفرنسي المخضرم بول عمّار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، بعدما طرح اتهامات خطيرة حول تغلغل جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، وحول صلات مباشرة بين اليسار المتطرف وتنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج «L'Heure des Pros» على قناة «سي نيوز» الإخبارية، بمناسبة صدور كتابه الجديد «بعد السبت يأتي الأحد»، حيث تحدّث عن تهديد داخلي غير مسبوق للجمهورية وللجالية اليهودية في البلاد.

رفض فكرة «الهامشية»

رفض عمّار الرأي القائل إن التطرف الإسلامي ظاهرة هامشية، واستشهد بتقرير مقلق كان قد كلّف به كبيرين من كبار المسؤولين في الدولة بشأن تغلغل الإخوان المسلمين. وقال إنه ترأس لاحقاً نقاشاً مغلقاً في مجلس الشيوخ الفرنسي بمشاركة خبراء في الاستخبارات، وإن خبيراً مسلماً قادماً من لندن حذّر الحاضرين بقوله: «لا تتخيلون حجم تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا».

اتهامات لحزب «فرنسا الأبية»

ووجّه عمّار بعد ذلك اتهامات حادة إلى حزب اليسار المتطرف «فرنسا الأبية» (LFI)، وقال إن ما يقوله موثّق. وأضاف على الهواء: «هناك لقاءات دورية بين قياديين في الحزب وقادة تنظيمات إرهابية إسلاموية».

وذكر اسم تنظيمين، هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي قتلت فرنسيين في الثمانينيات، و«حزب الله»، الذي قتل مظليين فرنسيين في لبنان. وشدّد مقدّم البرنامج على خطورة هذه الاتهامات، وأوضح أنها تصدر عن عمّار وحده ويتحمل هو مسؤوليتها.

من هجوم 7 أكتوبر إلى «الانتفاضة في فرنسا»

بحسب عمّار، تبلورت العلاقة بين الإسلام الراديكالي واليسار المتطرف في أواخر الثمانينيات، امتداداً لمحاولات بدأت في السبعينيات لنقل القضية الفلسطينية إلى أوروبا بمساعدة فروع الإخوان المسلمين. وربط ذلك مباشرة بالأحداث التي شهدتها فرنسا بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وقال إن تجمعات منتظمة أُقيمت في باريس، في ساحتي الجمهورية والأمة، دعا فيها ناشطون إسلاميون معروفون إلى «انتفاضة في فرنسا»، أي تمرد ضد السلطة الفرنسية. وادّعى أن قياديين في الحزب، من بينهم جان-لوك ميلونشون، وقفوا إلى جانبهم وصفّقوا لهم، وأن القيادي مانويل بومبار ألقى كلمة برّر فيها هذه الدعوات. كما قال إن سبعة من كل عشرة فرنسيين من أصل يهودي يفكرون في مغادرة البلاد إذا وصل ميلونشون إلى الحكم، في ظل اعتداءات معادية للسامية تقع شبه يومياً.

«بعد السبت يأتي الأحد»

شرح عمّار أن عنوان كتابه مستوحى من تحذير وجّهه مسيحيون من الشرق في القرن العشرين خلال اضطهاد اليهود، مفاده أن دور المسيحيين سيأتي بعد السبت، أي بعد اليهود، ليلي يوم الأحد. وأشار إلى أن عدد اليهود في دول الشرق الأوسط لم يعد يتجاوز 15 ألفاً من أصل مليون، وأن نسبة المسيحيين هناك انخفضت من 20% إلى 5%. وخلص إلى القول: «بعد الشرق جاء دور الغرب».

وفي ختام حديثه، استشهد عمّار بالباحث في الإسلام جيل كيبيل، الذي نقل عن كتابات الأيديولوجي أبو مصعب السوري، المكتوبة قبل أربعة عقود، دعوتها إلى «أسلمة الغرب» عبر أوروبا، واستهداف اليهود والمسيحيين والشرطة والجنود والفعاليات الرياضية والثقافية. ورأى عمّار أن الرئيس إيمانويل ماكرون يركّز على روسيا، التي تبعد نحو 3000 كيلومتر عن باريس، ويتجاهل التهديد الداخلي المتنامي الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين.