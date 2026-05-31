نقاش سياسي في أيرلندا حول إمكانية مقاطعة مباريات كرة القدم مع إسرائيل

تتواصل في أيرلندا حالة الجدل حول مباريات منتخبها لكرة القدم أمام نظيره الإسرائيلي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعد أن أعلن حزب "شين فين" عن تقديم مقترح في البرلمان يدعو إلى عدم إقامة هذه المواجهات.

وبحسب المقترح، يُطلب من الحكومة الايرلندية دعم موقف جهات داخل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم ترفض خوض المباريات، مع إمكانية تحمّل أي غرامات مالية قد تفرض على الاتحاد في حال الامتناع عن اللعب.

كما امتد الجدل إلى اللاعبين أنفسهم، حيث أفادت تقارير بأن عدداً من لاعبي المنتخب يدرسون إصدار بيان مشترك بشأن الموضوع، في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل الوسط الرياضي الأيرلندي، بما في ذلك مظاهرات خلال مباريات ودية مؤخراً.

في المقابل، عبّرت جهات في كرة القدم الإسرائيلية عن رفضها لهذه التحركات، معتبرة أنها تخلط بين السياسة والرياضة، في حين يستمر النقاش داخل أيرلندا حول الموقف من إقامة هذه المباريات.