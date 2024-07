اليمين المتطرف في فرنسا على يقترب بشدة من الوصول الى السلطة

بحسب فرز أغلبية الأصوات، يبدو اليوم ، أن اليمين المتطرف أصبح على مقربة من السلطة مع نسبة 33.14 في المائة من الأصوات، يليه جبهة اليسار بنسبة 27.99 في المائة، والمعسكر الرئاسي - حزب ماكرون بنسبة 20.76% فقط من الأصوات، والجمهوريون هم حزب ديغول التاريخي بنسبة عشرة في المئة فقط.

وأمس، وعلى خلفية فرز الأصوات، دعا رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال المرشحين من حزبه إلى الانسحاب من سباق الجولة الثانية، في حال حصولهم على المركز الثالث وتأهلهم إلى الجولة الثانية - في خطوة تهدف إلى لمنع فوز اليمين المتطرف في الدوائر الانتخابية.

ودعا أتال الناخبين إلى "منع اليمين المتطرف من أن يصبح أغلبية مطلقة، وأقول لجميع ناخبينا: لا ينبغي السماح بصوت واحد أن يذهب إلى الاتحاد الوطني". وأضاف أنه "في مثل هذه الظروف، تستحق فرنسا عدم التردد"، ودعا أولئك الذين احتلوا المركز الثالث إلى الانسحاب من السباق - في حين أن ترشحهم في المرحلة الثانية قد "يمكّن من انتخاب الاتحاد الوطني".

ومن المتوقع أن يحاول ماكرون كبح جماح اليمين المتطرف من خلال تحالفات محددة في الجولة الثانية الأسبوع المقبل. وإذا لم ينجحوا في هذه المحاولة، فسيدخل جوردون بارديلا البالغ من العمر 28 عاما إلى قصر ماتينيون، ويشكل حكومة يمينية متطرفة. وهذا حدث تاريخي غير عادي في السياسة الفرنسية. وإذا فاز حزب الاتحاد الوطني بالانتخابات، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ نظام فيشي ــ اللقب الذي اطلق على الحكومة الفرنسية التي تعاونت مع النازيين في الحرب العالمية الثانية ــ التي تتولى فيها حكومة يمينية السلطة.

