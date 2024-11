نتنياهو يقول إنه "ينظر بخطورة" الى الاعتداءات العنيفة ضد مشجعي مكابي تل أبيب في أمستردام

بعد الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها مشجعو فريق مكابي تل أبيب في أمستردام الليلة، (الخميس)، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصالا مع نظيره الهولندي ديك سكوف وأشار إلى أنه "ينظر بخطورة الى الهجمات المعادية السامية المدبرة ضد مواطني إسرائيل".

وأفاد ديوانه أن "رئيس الحكومة نتنياهو شكر رئيس حكومة هولندا على تعبيره عن صدمته من أحداث الليل وعلى تصريحه بأن هذا حدث استثنائي ذو طبيعة معادية للسامية. وبحسب تعليماته، في هذه اللحظات تنطلق طائرات من إسرائيل لإعادة المواطنين، بمن فيهم الجرحى. منذ لحظة اندلاع الاضطرابات، كان رئيس الحكومة على اتصال مباشر مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة حول الوضع. وأيضا تابع قضية الحرص على اتباع التعليمات".

وكتب رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، على حسابه X حول المحادثة بين الاثنين: "تابعت الأخبار الواردة من أمستردام برعب. إن الهجمات المعادية للسامية غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للإسرائيليين. أنا على اتصال وثيق مع جميع المسؤولين. لقد أكدت الآن، في محادثة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو، أنه سيتم العثور على المهاجمين ومحاكمتهم".

https://x.com/i/web/status/1854768172211065248