كارثة كبيرة في إسبانيا: على الأقل 39 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب العشرات في اصطدام بين قطارين سريعين وقع اليوم (الأربعاء) في مقاطعة توليدو وسط البلاد، في منطقة تبعد حوالي ساعة بالسيارة جنوب العاصمة مدريد. من شدة الاصطدام خرجت عربتان عن السكة وانزلقتا إلى أسفل قناة، وأدى الحدث إلى اضطرابات واسعة في شبكة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا.

وبحسب التقارير، كان هناك أكثر من 400 راكب على متن القطارين معاً: كان هناك 147 شخصاً على متن قطار إيريو، بينما كان هناك 297 راكباً على متن قطار AVE.

شركة تشغيل البنية التحتية أديف (Adif) أوقفت تماماً الخط السريع الذي يربط بين مدريد وإقليم الأندلس جنوباً، بينما عُلِّقت في محطات العاصمة مدريد لافتات تحذيرية تُعلن عن اضطرابات شديدة. وأكدت السلطات المحلية حصيلة القتلى لشبكة سكاي نيوز، ولا تزال فرق طبية وإنقاذ عديدة تواصل عملها في الموقع.

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وفقًا لتقرير في صحيفة "إل بايس" الإسبانية، أحد القطارات المتورطة في الحادث كانت في طريقها ממَدريد إلى إشبيلية، ووقعت التصادم بين قطار شركة Renfe وقطار شركة Iryo في مقطع السكة الحديدية بين بلدتي لوس ييبنس وأوردا.

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أكد المتحدث باسم حكومة إقليم قسطيلية-لا منتشا لوسائل الإعلام المحلية عن خروج عربتان تابعتان لشركة Iryo من السكة، وأضاف أن ملابسات التصادم الدقيقة قيد التحقيق. في الوقت نفسه، أفاد رئيس بلدية أوردا المجاورة، مانويل غالان، أن خدمات الطوارئ توجهت إليه وطلبت تجهيز قاعة رياضية بلدية لاستقبال المصابين. وأعلنت شركة أديف في بيان رسمي أن "حركة القطارات على خط القطار السريع مدريد-أندلسية توقفت إثر تصادم وجهاً لوجه بين قطارين".

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على إثر حجم الكارثة، تطرق رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى الحادث في منشور على X قائلاً: "أشعر بصدمة جراء حادث القطار الخطير في توليدو. أنا على تواصل دائم مع وزير النقل ورئيس منطقة قشتالة لا مانتشا. خدمات الطوارئ تعمل في الميدان من أجل مساعدة المصابين وضمان سلامتهم، وذلك بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية. محبتي، وتضامني، ودعمي لجميع الضحايا وأفراد عائلاتهم".

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تصادم القاتل ينضم إلى حادث قطارات خطير آخر الذي ضرب الدولة في يناير من هذا العام بجنوب إسبانيا، بالقرب من بلدة أدموز في إقليم قرطبة. في ذلك الحادث خرج قطار سريع تابع لشركة إيريو (Iryo) عن السكة وكان في طريقه من ملقا إلى مدريد، ونتيجة لذلك اصطدم به بقوة قطار ألفيا (Alvia) القادم من الاتجاه المعاكس بسرعة نحو 200 كيلومتر في الساعة. ذلك الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 39 شخصًا، وأدى إلى إصابة أكثر من 150 راكبًا، ويثير الآن مرة أخرى تساؤلات كبيرة حول سلامة شبكة القطارات السريعة في الدولة.