إدارة ترامب تحذر: "أوروبا تنزلق نحو الانحطاط الحضاري"

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "أوروبا تواجه احتمالًا صارخًا لمحو الحضارة، متعهدةً بدعم واشنطن للأحزاب الوطنية ذات التوجهات المماثلة في جميع أنحاء القارة لمنع مستقبل تصبح فيه أغلبية بعض أعضاء الناتو غير أوروبية". وُجّهت هذه الرسالة كجزء من التحديث السنوي لاستراتيجية الأمن العالمي الأمريكية.

وكتب ترامب في مقدمة الوثيقة، التي وصفها بأنها "خارطة طريق لضمان بقاء أمريكا أعظم وأنجح دولة في تاريخ البشرية في كل ما نقوم به، نضع أمريكا أولاً"، وتابع "إن هذا الانخفاض الاقتصادي يتضاءل أمام الاحتمال الأكثر وضوحاً والأكثر قسوة للزوال الحضاري (...) إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ستصبح القارة غير قابلة للتعرف عليها في غضون 20 عاماً أو أقل".

وقالت الوثيقة: "نريد أن تبقى أوروبا أوروبية، وأن تستعيد ثقتها الحضارية بنفسها، وأن تتخلى عن تركيزها الفاشل على الاختناق التنظيمي"، واضافت "إن النفوذ المتزايد للأحزاب الأوروبية الوطنية يدعو بالفعل إلى تفاؤل كبير". "يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي".

وجاء في الوثيقة: "تجد إدارة ترمب نفسها في خلاف مع المسؤولين الأوروبيين الذين يحملون توقعات غير واقعية للحرب بينما هم في حكومات أقلية غير مستقرة، العديد منها يتجاهل المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة".