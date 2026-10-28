وقعت محاولة هجوم الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) خارج سفارة إسرائيل في بلغراد، حيث هاجم شخص كان يصرخ "الله أكبر" ومسلح بسكينين شرطياً صربياً كان يؤمن البعثة الإسرائيلية - وقُتل في المكان.

وفقًا لبيان الشرطة المحلية، وصل المنفذ إلى المجمع بعد منتصف الليل بقليل، هاجم أحد أفراد قوات الأمن وأصابه بجروح طفيفة، قبل أن يطلق الحارس النار عليه، يحيّده ويتسبب في وفاته.

في صربيا عرّفوا رسميًا الهجوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية كعمل متطرف متعمد. وزير الداخلية الصربي تطرق إلى تفاصيل الحادث وأفاد بأن "قاصرًا، لم تُحدد هويته بعد، صرخ 'الله أكبر' وهاجم شرطيًا من وحدة الدرك بسكينين". وأكد الوزير أن رجل الأمن الذي كان متمركزًا خارج السفارة تصرف كما هو متوقع أمام الخطر المباشر و"قضى" على المهاجم بدافع "الدفاع عن النفس"، حيث أصيب بإصابات طفيفة فقط.

على إثر الهجوم بالقرب من البعثة الإسرائيلية، اتخذت السلطات الأمنية تدابير طوارئ فورية. أعلن وزير الداخلية الصربي أن الشرطة تتعامل مع الحادثة على أنها "هجوم إرهابي"، وبناءً عليه تقرر رفع مستوى التهديد الإرهابي في صربيا إلى أعلى درجة. كما تم توجيه قوات الأمن لتعزيز الوجود والإجراءات الأمنية بشكل كبير في المواقع الاستراتيجية والمرافق الحساسة في جميع أنحاء العاصمة.

في وزارة الخارجية في القدس أشاروا إلى الحدث وقالوا: "نحن نؤكد التقارير حول محاولة تنفيذ هجوم قرب سفارة إسرائيل في بلغراد. تم تحييد المنفذ من قبل الشرطة المحلية ولم تقع إصابات بين موظفي البعثة، التي كانت مغلقة في تلك الساعة من الليل. القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة."

محاولة الهجوم الحالية تنضم إلى حادثة خطيرة وقعت في نفس المكان في يونيو 2024، حين تعرض مجمّع السفارة الإسرائيلية في بلغراد لهجوم من قبل مواطن محلي اعتنق الإسلام وتطرف. في ذلك الحدث أطلق المهاجم النار على عنق شرطي كان يؤمن البعثة مستخدمًا قوسًا ونشاباً (بندقية سهام)، لكن الشرطي المصاب تمكن من الرد بالنار وقتل المهاجم قبل أن يُنقل لعملية جراحية طارئة. في أعقاب ذلك الهجوم، الذي صُنّف أيضاً رسميًا كهجوم إرهابي، أُعلنت حالة تأهب قصوى في صربيا، وفي وزارة الخارجية في القدس أوضحوا أنه لم يُصب أي من طاقم السفارة بأذى.