أثار عضو البرلمان البولندي كونراد بركوفيتش ضجة دولية عندما اختار تحديداً يوم ذكرى الهولوكوست في إسرائيل ليعرض من على منصة الخطابات علم إسرائيل وقد استبدل فيه نجمة داوود بصليب معقوف نازي. بركوفيتش، وهو عضو حزب اليمين المتطرف "الكونفدرالية"، اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة ووصفها بأنها "الرايخ الثالث الجديد". وقد تم إدانة هذا التصرف المثير للجدل فوراً من قبل رئيس البرلمان وأعضاء ائتلاف الحكم، والذين دعوا النيابة العامة في وارسو لاتخاذ إجراءات قانونية ضد السياسي.

خلال خطابه، ادعى باركوفيتش أن إسرائيل تتصرف بـ"قسوة خاصة" واتهمها باستخدام ذخيرة الفسفور ضد المدنيين. حزب "الكونفدرالية" معروف باستفزازاته المعادية للسامية في البرلمان، بما في ذلك مهاجمة احتفال عيد الحانوكا العام الماضي باستخدام مطفأة حريق.

هذه المرة، تفاقم الوضع عندما تم نشر مقاطع من الخطاب ومقارنات بين إسرائيل والنظام النازي على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل قادة الحزب، الذين يسعون لترسيخ السردية المعادية لليهود في صفوف الرأي العام البولندي. وجاء الرد الدولي شديدًا وسريعًا، بقيادة السفير الأمريكي في بولندا، توماس روز، الذي هاجم هذه الخطوة قائلاً: "عار، عار، عار عليكم! ربما لاحظتم أننا نحن اليهود لم نعد بهذه السهولة ندفع جانبًا. نحن ندافع عن أنفسنا بكل قوتنا دون أن نعتذر".

وصفت السفارة الإسرائيلية في وارسو الحدث بأنه "فظاعة معادية للسامية" وأكدت على الألم الخاص في التوقيت الذي تم اختياره: في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل يوم الذكرى ويسير ناجون من الهولوكوست في أوشفيتز، يختار عضو في البرلمان البولندي تدنيس العلم ومقارنة ضحايا النازيين بجلاديهم".

دعت سفارة إسرائيل السلطات في بولندا إلى التحرك بحزم لإزالة "الوصمة الأخلاقية" التي التصقت بالبرلمان على خلفية هذا الفعل البغيض. وجاء في بيان السفارة: "هذا الفعل مروع بشكل خاص على ضوء حقيقة أنه وقع في دولة فقدت ستة ملايين من مواطنيها، نصفهم من اليهود، تحت الاحتلال النازي".

عقب توجه سفارة إسرائيل، أصدرت وزارة الخارجية البولندية بيان إدانة لعمل عضو البرلمان: "تدين وزارة الخارجية بشدة استخدام عضو البرلمان كونراد بركوفيتش لرمز الصليب المعقوف المطبوع داخل علم دولة إسرائيل."

"انتقاد عضو البرلمان للسياسة الإقليمية لإسرائيل لا يبرر مثل هذه البادرة، التي تضر بشدة ليس فقط باليهود والإسرائيليين، بل بكل من تُعد لهم المحرقة وجرائم نازية أخرى عنصراً مهماً في الذاكرة وفي الهوية. على البولنديين تقع مسؤولية خاصة بالحفاظ على الذاكرة التاريخية المرتبطة بالمحرقة، أكبر جريمة ارتُكبت في الأراضي المحتلة. يجب اعتبار كل استفزاز من هذا النوع عملاً دنيئاً وغير مقبول"، جاء في البيان.