لم يُسمح لرحلة تابعة لشركة "يسراير" من تل أبيب إلى ليوبليانا بالهبوط بعد قرار مفاجئ من الحكومة السلوفينية بعدم السماح للطائرة الإسرائيلية بالهبوط في البلاد، وبالتالي اضطرت الرحلة للهبوط في زغرب، كرواتيا.

الرئيس التنفيذي لشركة يسراير، أوري سيركيس، كشف تفاصيل الحادثة قائلاً: "رحلة يسراير التي كان من المقرر أن تتجه إلى ليوبليانا اضطرت للهبوط في زغرب، لأن السلطات في ليوبليانا لا تسمح للناقلين الإسرائيليين بالهبوط هناك، بسبب معارضتهم الشديدة، سياسياً، للسياسة التي تنتهجها حكومة إسرائيل".

أضاف سيركيس أن "هذا يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات الطيران والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. وزارة الخارجية وسلطة الطيران المدني متورطتان في الأمر، ولكن للأسف كل المحاولات لتنفيذ الرحلة باءت بالفشل". ويُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث لطائرة تابعة للشركة في الدولة.