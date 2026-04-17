حادث أمني محتمل قرب سفارة إسرائيل في لندن يرفع مستوى التأهب

تقرير في بريطانيا: تم تعزيز الأمن اليوم (الجمعة) بالقرب من سفارة إسرائيل في لندن، وذلك بسبب الخوف من حدث أمني. من التفاصيل الأولية يتبين أن عدة أغراض أُلقيت بالقرب من المكان باستخدام طائرات مسيّرة.

وأشارت الشرطة البريطانية أيضًا إلى أن قسم مكافحة الإرهاب على علم بوجود مقطع فيديو زعم فيه أعضاء "أصحاب اليمين"، وهو تنظيم شيعي مسلح ينشط في أوروبا، وعلى ما يبدو بتوجيه إيراني، أنهم ألقوا "مواد مشعة ومسرطنة" باتجاه المبنى.

هذا يتعلق بمنظمة نفذت هجمات في أنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تبنت المسؤولية عن إحراق سيارات الإسعاف اليهودية قبل حوالي شهر في حي جولدرز جرين بلندن.

أفاد مصدر في وزارة الخارجية: يتم التحقيق في شبهات بحدوث حادث أمني في الحديقة المجاورة لسفارة إسرائيل في لندن. نوضح أن جميع موظفي السفارة بخير وأن السفارة لم تتعرض لهجوم.