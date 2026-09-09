قبل إقلاعه إلى النرويج.. طائرة زيلينسكي تكاد تتعرض لهجوم بطائرة مسيّرة

"دخلت طائرة بدون طيار إلى الأجواء الجوية لمولدوفا في الوقت الذي كان من المقرر أن تقلع فيه طائرة رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلנסكي، إلى النرويج، ولذلك انتظرت البعثة. وتعتقد السلطات في مولدوفا أن ذلك لم يكن صدفة"، هذا ما أفاد به اليوم (الأربعاء) مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS.

رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، صرح أن طائرة زيلينسكي "كادت أن تصاب" بواسطة طائرة مسيرة أثناء إقلاعها من مولدوفا في طريقها إلى أوسلو. وأضاف ستوره: "هذه هي الحقيقة التي يعيشها".

زيلينسكي وصل إلى أوسلو للمشاركة في جنازة ملك النرويج هارالد الخامس، ولاحقاً التقى بستوره لمناقشة التعاون الأوروبي في مجال الدفاع الجوي.