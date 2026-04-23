ضجة في المملكة: حُكم اليوم (الخميس) على رجل بريطاني يبلغ من العمر 43 عاماً في محكمة نيوكاسل بالسجن مدى الحياة، مع حد أدنى لمدة 23 عاماً، لارتكابه جرائم اغتصاب متعددة وتعمد إصابة الرجال بفيروس نقص المناعة البشرية.

المتهم، آدم هول من واشنطن بمقاطعة تاين آند وير (Tyne and Wear)، أُدين الشهر الماضي باغتصاب أربعة رجال وبنقل متعمد للفيروس لثلاثة آخرين. وأشارت الشرطة إلى أنه الشخص الثاني في بريطانيا يُدان بالنقل المتعمد للإيدز.

أشار الباحثون إلى أن هول كان له اتصال جنسي مع رجال آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد، وأنه سافر إلى مناطق مختلفة منها مقاطعة دورهام، ميدلسبره، شمال يوركشير، غرب يوركشير، مانشستر ولندن.

قائدة الشرطة إيما سميث من شرطة نورثمبريا أشارت بعد صدور الحكم: "نحن نعتقد أن هناك رجالاً آخرين قد يكونوا تأثروا بسلوك آدم هول وقد يكونوا ضحايا لجريمة، ونشجعهم على التواصل معنا".