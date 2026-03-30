ميرتس للشرع: “معظم السوريين يريدون العودة”.. هل تقترب مرحلة إعادة اللاجئين؟

التقى المستشار الألماني فريدريخ ميرتس مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة برلين، حيث ناقش الطرفان ملفات حساسة تتعلق بمستقبل سوريا، أبرزها عودة اللاجئين وجهود إعادة الإعمار بعد المرحلة الانتقالية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، شدد ميرتس على أهمية توفير بيئة سياسية مستقرة واقتصاد متماسك كشرط أساسي لعودة اللاجئين السوريين، مؤكدًا أن ألمانيا بدأت بالفعل بدراسة برامج دعم لإعادة الإعمار.

في المقابل، أشار الشرع إلى أن بلاده ما زالت في بداية طريق التعافي، موضحًا أن عودة اللاجئين لن تتم بشكل سريع، رغم الحاجة الملحّة لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما أعرب الرئيس السوري عن امتنانه لألمانيا على استقبال مئات الآلاف من اللاجئين خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى شراكة اقتصادية أوسع تسهم في إعادة بناء البلاد.

وتطرّق الجانبان إلى التطورات الإقليمية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، حيث أكد ميرتس أن الاستقرار في سوريا يرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الإقليمية، فيما شدد الشرع على رفض أي انتهاكات للسيادة السورية.

وفي الشق الاقتصادي، أشار الشرع إلى أهمية موقع سوريا الاستراتيجي في مشاريع الطاقة وسلاسل الإمداد، معتبرًا أن البلاد يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في ربط آسيا بأوروبا عبر ممرات تجارية جديدة.