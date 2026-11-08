رفع نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، اليوم الأحد، العلم الفلسطيني على سارية خارج مبنى الرايخستاغ في برلين، بعد إنزال العلم الألماني عنها. ونفّذ العملية أعضاء مجموعة «بطرق سلمية ضد الإبادة الجماعية» (Peacefully Against Genocide)، التي قالت إن هدفها كان الاحتجاج على سياسة الحكومة الألمانية تجاه إسرائيل وعلى استمرار إمدادها بالسلاح.

زعمت المجموعة أن الحكومة الألمانية «لا تفعل ما يكفي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تقول إنها تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة». وقال أحد أعضاء المجموعة لوكالة «الأناضول» التركية إن «الحكومات في أنحاء العالم لا تتصرف باسم شعوبها عندما تصمت عما نراه جرائم بحق الفلسطينيين، أو تتيح وقوعها أو تدعمها».

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وبحسب قوله، هدفت العملية أيضًا إلى إثارة نقاش حول الشعار الألماني «لن يتكرر ذلك أبدًا» ومعناه في ضوء السياسة الحالية.

أعلنت شرطة برلين اعتقال ثلاثة ناشطين في المكان. وفُتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة إهانة الدولة ورموزها.

أعلنت مجموعة «بطرق سلمية ضد الإبادة الجماعية» عن احتجاجات إضافية في الأيام المقبلة ضد سياسة الحكومة الألمانية واستمرار إمداد إسرائيل بالأسلحة. ومن بين مطالبها، تدعو المجموعة شركة تصنيع الأسلحة «راينميتال» (Rheinmetall) إلى وقف جميع الشحنات إلى إسرائيل وإغلاق منشأتها في برلين.