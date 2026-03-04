بعد هجوم المسيّرة في قبرص… الاتحاد الأوروبي يكتفي بالإدانات

نشر أول: سيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً مشتركاً مع مجلس دول الخليج (GCC) تحت الرئاسة البحرينية، وذلك كرد مباشر على الهجوم الإيراني، لكن لا يتوقع أن يتخذ الاتحاد إجراءً فعلياً.

كما ذُكر، هدف الاجتماع هو التعبير عن "تضامن كامل للاتحاد الأوروبي، العمل معًا لتهدئة التصعيد، حماية الأمن الإقليمي والحفاظ على القانون الدولي".

مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أضاف أنه رغم أن قبرص لم تكن هدف الهجوم، فإن الاتحاد يقف "بشكل جماعي، حازم وواضح إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة أي تهديد".

مع ذلك، لا يزال هذا بعيدًا عن اتخاذ إجراء فعلي. ووفقًا للمسؤول، في نهاية المطاف يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التي تضررت من الهجوم المسلح المزعوم إجراء تقييم قانوني وسياسي قبل تفعيل المادة 42(7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU)، وعلى بقية الدول الأعضاء أن ترد وفقًا لذلك.

من الواضح أنه في ضوء مواقف معظم دول الاتحاد من الصعب جدًا رؤية إمكانية لأي إجراء. كما هو معروف، أرسلت اليونان المجاورة سفينتين لحماية قبرص، وأعلنت فرنسا أيضًا عن خطوة واسعة النطاق لنشر قوات ووسائل دفاعية في قبرص (بما في ذلك فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية إلى جانب أنظمة دفاع جوي وأنظمة للتشويش على الطائرات المُسيّرة)، في حين أن بريطانيا (ليست عضوًا في الاتحاد ولكن قاعدتها كانت هدف الهجوم) من المتوقع أن ترسل سفينة إلى المنطقة فقط الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول أن "دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تعتمد بشكل كامل على دعم الاتحاد الأوروبي الثابت في هذه الأوقات العصيبة. التزامنا الراسخ بشراكتنا الاستراتيجية غير قابل للتزعزع".