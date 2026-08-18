في أعقاب حادثة الاعتداء على مراسل i24NEWS يوناتان رافيه والمصور نداف أباس، أفادت وسائل الإعلام المحلية في إيرلندا اليوم (الإثنين) عن اعتقال مشتبه به في الاعتداء، في الثلاثينيات من عمره.

أفادت الشرطة المحلية بأن الشبهات المنسوبة إليه تشمل الاعتداء الذي تسبب بإصابة جسدية، الاعتداء، الاعتداء على شرطي، بالإضافة إلى بندين يتعلقان بحيازة سلاح مؤذٍ في مكان عام. سيتم إحالة القضية إلى فحص خدمة الادعاء العام في أيرلندا الشمالية. وقد هزت الحادثة أيرلندا ووصلت حتى إلى وسائل الإعلام الدولية.

قال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، غافين روبنسون، إن الحدث "مقلق للغاية" ودعا الشرطة إلى التحقيق في ملابساته ودوافع الهجوم. وأضاف: "لا يوجد أي مبرر للعنف أو التخويف الموجه ضد الصحفيين فقط لأنهم إسرائيليون أو يهود." كما قال روبنسون: "إذا تبيّن أن الهجوم كان بدافع معاداة السامية، يجب الاعتراف بذلك وإدانته بشكل قاطع." التحقيق مستمر.

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كما هو معلوم، تعرّض الطاقم لهجوم في نهاية الأسبوع في شمال إيرلندا أثناء قيامه بتصوير مسلسل وثائقي يتناول موجات معاداة السامية في أوروبا. وقع الحادث في مجمع حانات معروف في مدينة بلفاست. كان المراسل يوناتان روه والمصور نداف أبس يجريان مقابلات مع المارة، عندما أدرك شخص محلي أن الحديث يدور عن طاقم تلفزيوني من إسرائيل فبدأ يتدخل في التصوير. حاول المهاجم انتزاع معدات التصوير الثمينة من أيديهم، وعندما لم ينجح بدأ يعيق سير عملية التسجيل بشكل نشط وقام بحركات بذيئة باتجاه الكاميرا، الأمر الذي أدى إلى إيقاف التصوير في المكان.

حاول الطاقم الإسرائيلي تهدئة الأجواء والانسحاب من الساحة، لكن المشتبه به واصل ملاحقتهم بشكل مهدد. في هذه المرحلة، توجه الاثنان إلى رجال الأمن في الحانات المجاورة وطلبا المساعدة. رداً على ذلك، أمسك المهاجم بكأس بيرة كبير من الزجاج ورماه بقوة شديدة من مسافة قريبة باتجاه المصور نداف أفاس أصابت الكأس رأس أفاس وتسببت له بجرح ينزف دماً.

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