حدث محرج للغاية سُجّل في بريطانيا، عندما أعلنت محطة إذاعية تُدعى "راديو كارولاين"، التي تبث في جنوب إنجلترا ومنطقة الميدلاندز، على الهواء مباشرة عن وفاة الملك تشارلز الثالث – وفور الإعلان تم بث النشيد الملكي "فليحفظ الله الملك"، ثم توقفت الإذاعة وساد صمت تام لمدة حوالي 15 دقيقة. لاحقًا، تبيّن أن الأمر كان نتيجة خلل فني.

بسبب خطأ تقني، تم تفعيل إجراء طوارئ محوسب يُعرف باسم "وفاة الملك" عن طريق الخطأ - وهو بروتوكول خاص تحتفظ به جميع هيئات البث في المملكة، ويبقى في حالة تأهب دائم عند الحاجة. في الواقع، تفعيل هذا النظام الآلي أدى إلى إسكات ميكروفونات المذيعين، وتشغيل النشيد الوطني ونشر الإعلان الخاطئ، في حين كان الملك في ذلك الوقت في زيارة رسمية في أيرلندا الشمالية.

كما ذكر، لا يزال مصدر العطل غير واضح. في هذه الأثناء، نشر "راديو كارولاين" بيان اعتذار رسمي للملك – وللمستمعين. "بسبب خطأ حاسوبي في الاستوديو الرئيسي، تم تفعيل إجراء وفاة الملك عن طريق الخطأ يوم الثلاثاء بعد الظهر. انقطع البث كما يقتضي الإجراء، وهذا ما نبهنا إلى وجود العطل. نحن نعتذر لجلالة الملك ولمستمعينا عن الإزعاج الذي تسببنا به"، قال مدير المحطة، بيتر مور.