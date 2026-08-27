الزيارة المفاجئة لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو، وذلك بحسب تقرير نُشر مساء أمس (الأربعاء) في صحيفة وول ستريت جورنال. وجاءت الزيارة في أعقاب تقييمات استخباراتية أمريكية جديدة تشير إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يختبر تماسك حلف شمال الأطلسي من خلال هجوم محدود على دولة عضو في الحلف في السنوات القليلة المقبلة.

مسؤولون أمريكيون قلقون من احتمال أن يشن بوتين هجومًا يتراوح بين هجوم سيبراني وغزو بري محدود النطاق، على الأرجح ضد دولة بلطيقية. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن راتكليف أجرى محادثات مع مسؤولين في الاستخبارات الروسية خلال إقامته في العاصمة، لكنه لم يلتق ببوتين.

البيت الأبيض لم يقدّم إجابة قاطعة بشأن زيارة راتكليف. خلال مقابلة مع مذيع الراديو غلين بيك، وصف الرئيس ترامب الرحلة بأنها "شبه روتينية". وقال: "قد ينتج عن ذلك شيء ما. نحن نعمل بجد لإنهاء هذه الحرب".

كانت الرحلة زيارة نادرة لرئيس وكالة استخبارات أمريكية. آخر زيارة معروفة لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) إلى موسكو كانت في نوفمبر 2021، عندما حذر ويليام بيرنز، الذي كان يرأس الوكالة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بوتين من مهاجمة أوكرانيا.