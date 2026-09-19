ترامب: إحراز تقدم نحو إنشاء قاعدة جديدة ودائمة للجيش الأميركي في بولندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إحراز تقدم نحو إنشاء قاعدة جديدة ودائمة للجيش الأميركي في بولندا، في تحول عن مساعي إدارته لسحب قوات أميركية من البلاد في وقت سابق من العام، وفقاً لمجلة "بوليتيكو".

وكانت الحكومة البولندية قد اقترحت خلال الولاية الأولى لترمب إنشاء قاعدة أطلق عليها اسم "فورت ترمب"، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين واستخدام القوات الأميركية لردع روسيا المجاورة، لكن هذه الخطط بدا أنها تراجعت مع انتقادات ترمب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا عموماً، بسبب ما اعتبره عدم إنفاق ما يكفي على الدفاع.

وكانت وزارة الحرب (البنتاغون)، قد ألغت في مايو/ايار المنصرم، نشر قوة قوامها 4 آلاف جندي في بولندا، عقب خلاف بين ترمب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب في إيران، قبل أن يتراجع عن القرار لاحقاً. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" وأعاد نشره البيت الأبيض: "بفضل القيادة الجريئة لصديقي كارول نافروتسكي، رئيس بولندا، يتحقق تقدم كبير نحو إنشاء قاعدة للجيش الأميركي في بولندا. وإذا تحقق ذلك، فسيُعلن عن موقعها قريباً جداً. وستكون هذه خطوة تاريخية في تحالفنا الأميركي-البولندي العظيم".

ولم ترد السفارة البولندية على طلب للتعليق على الأمر، كما لم يتضح على الفور إلى أي مدى وصلت المحادثات بين البلدين.

ويتمركز نحو 10 آلاف جندي أميركي في بولندا، التي تستضيف قوات أميركية بالتناوب منذ 2017، إلى جانب منشأتين عسكريتين أميركيتين دائمتين، وإن كانت كلتاهما مصممة لدعم عمليات انتشار محدودة.