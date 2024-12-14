فرنسا: مقتل خسمة اشخاص في إطلاق نار والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

ذكرت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، اليوم السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية. وعثرت السلطات على 3 أسلحة في سيارة الرجل، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، فيما لم يتضح على الفور ما هي دوافع إطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام أن رجلاً يبلغ من العمر 22 عاماً سلّم نفسه للسلطات القريبة بعد إطلاق النار، قائلاً إنه هو المهاجم وإنه قتل شخصاً خامساً ببلدة مجاورة في وقت سابق من اليوم السبت.