عاصفة جديدة في الموانئ اليونانية: سفينة إسرائيلية تحت مجهر الاحتجاج

مع انطلاق موسم الرحلات البحرية، تواجه السفينة السياحية الإسرائيلية "كراون إيريس" التابعة لشركة "مانو سبنوت" موجة جديدة من الاحتجاجات في ميناء بيرايوس باليونان، حيث دعت نقابات عمالية هناك إلى منع رسوها، بدعوى أنها تنقل "جنودًا إسرائيليين في إجازة" وأن وصولها يشكل "استفزازًا" في ظل الحرب الجارية في غزة ولبنان.

واعتبرت النقابات في بياناتها أن السفينة تحمل طابعًا سياسيًا في هذا السياق، متهمة إسرائيل بارتكاب "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين واللبنانيين، ومحذرة من تداعيات وجودها في الميناء على الأوضاع الاجتماعية هناك.

في المقابل، تستمر السفينة في رحلاتها البحرية بشكل طبيعي ضمن جدولها الموسمي، رغم أنها أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا متكررًا للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدة موانئ يونانية مثل سيروس ورودس وفولوس وباتراس، حيث شهدت بعض الحالات محاولات لمنع نزول الركاب أو تغيير مسار الرحلات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه إسرائيل واليونان على علاقات تعاون في مجالات متعددة، بينما تبقى الموانئ اليونانية ساحة لنشاط نقابي وسياسي معارض بارز.