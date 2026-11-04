أعلنت السلطات الفرنسية إحباط هجوم سيبراني استهدف ثلاثة مواقع تخزين تابعة لخدمات الدم الوطنية في فرنسا، قبل أن يتسبب في إلحاق أضرار بوحدات الدم والعينات الطبية. ووفقًا لمؤسسة الدم الفرنسية (EFS)، تمكن المهاجمون من تغيير إعدادات درجة الحرارة وإزالة الجليد في أنظمة التبريد عن بُعد، ورفعها إلى مستويات غير اعتيادية للغاية.

وقع الهجوم يوم الاثنين واستهدف مورّد معدات التبريد لثلاثة مرافق لتخزين البلازما. وكانت هذه المرافق تخزّن أكياس بلازما مخصّصة لعمليات نقل الدم، إلى جانب بلازما تُستخدم في تصنيع الأدوية. وبحسب بيان مؤسسة الدم الفرنسية (EFS)، رصدت أنظمة المراقبة والإنذار التغيّرات غير الطبيعية بسرعة، ما أتاح للفرق التدخل في الوقت المناسب ونقل وحدات الدم أو تأمينها.

أكدت السلطات أنه لم تُفقد أي وحدات دم، ولم تُرصد أي تبعات صحية إثر الحادث. وفتحت الوكالة الوطنية الفرنسية للأمن السيبراني ووزارة الصحة تحقيقًا في الهجوم. وأفادت خدمات الدم بأن جمع الدم وتوزيعه على المستشفيات مستمران بشكل طبيعي.

يأتي هذا الحادث على خلفية سلسلة من الهجمات المماثلة في أوروبا، سيطر خلالها قراصنة على أنظمة التبريد في متاجر السوبرماركت، مما تسبب في تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية. وأُعلن هذا الأسبوع فقط عن وقوع هجوم مماثل في بلجيكا والسويد، حيث رُفعت درجات الحرارة في أنظمة التبريد إلى 55 درجة مئوية. كما وقع هجوم مماثل الشهر الماضي استهدف مئات فروع متاجر السوبرماركت الكبرى في فرنسا.

كانت العديد من الثلاجات والمجمّدات التي تضررت في الهجمات على المتاجر الكبرى تعمل باستخدام برمجيات من شركة Danfoss الدنماركية، ويجري التحقيق في احتمال استغلال قراصنة ثغرة أمنية في نظام التحكم بالتبريد لتنفيذ الهجوم. وكان باحثون في الأمن السيبراني قد حذّروا في أغسطس الماضي من «عدة ثغرات» في هذا النظام، جرى إصلاحها بعد الإبلاغ عنها. وأوضحت الشركة عقب الحادث في فرنسا أن بعض الوحدات المتضررة كانت تعمل بإصدارات قديمة من الأجهزة، ربما زادت من تعرضها للهجوم.