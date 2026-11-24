زعم البابا الراحل فرنسيس أنه رأى الشيطان ثلاث مرات خلال حياته، وكذلك أبواب الجحيم، وفقًا لمقتطفات جديدة من مذكراته الشخصية نُشرت أمس الاثنين. وكتب فرنسيس مستذكرًا إحدى تلك الرؤى: «لا أستطيع أن أنسى البُحّة الشديدة في صوته».

يتضمن كتاب «اليوميات الخاصة للبابا فرنسيس» (The Private Diary of Pope Francis)، الذي صدر يوم الثلاثاء، تدوينة من عام 2021 تفيد بأن البابا السابق رأى الشيطان ثلاث مرات: مرة من داخل سيارة، ومرة أخرى «في شرفة الجوقة» أثناء قداس، ومرة ثالثة خلال اجتماع مع كبار مسؤولي الفاتيكان.

«نظر إليّ بعينين متقدتين... أشدّ قوةً مما كانتا عليه في المرة السابقة. كانتا كوميض النار»، كتب فرنسيس عن رؤياه الثانية، التي قال إنها حدثت داخل كنيسة كرمليّة صغيرة حين كان رئيس أساقفة بوينس آيرس.

روى أن الشيطان رافقه في رحلاته، بما في ذلك زيارته إلى تشيلي على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال الدين. وقال إنه رآه أيضًا في اجتماع عُقد بعد أيام قليلة من عودته إلى روما. «رأيته وسمعت صوته، منتصرًا، يسيطر على كل شيء».