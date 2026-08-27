"تلعب بالنار": روسيا تهدد بضرب أهداف عسكرية بريطانية

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إن روسيا قد تهاجم أهدافًا عسكرية بريطانية داخل أو خارج أوكرانيا، ردًا على هجمات أوكرانية على روسيا باستخدام صواريخ بريطانية.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس وزراء بريطانيا آندي برنهام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس وزراء بريطانيا آندي برنهامAssociated Press

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم (الخميس)، إن روسيا قد تهاجم أهدافاً عسكرية بريطانية داخل أو خارج أوكرانيا ردًا على هجمات أوكرانية ضد روسيا باستخدام صواريخ بريطانية.

زاخاروفا دعت بريطانيا إلى التراجع عما وصفته بـ"موقفها العدائي للندن تجاه أوكرانيا"، والذي قالت إنه يهدد بتصعيد النزاع إلى مستوى جديد كليًا. كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن بريطانيا وفرنسا "تلعبان بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صواريخ حساسة.

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يأتي تهديد روسيا بعد إعلان بريطانيا هذا الأسبوع بأنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص من صواريخ كروز بعيدة المدى من نوع "ستورم شادو"، القادرة على تنفيذ هجمات في عمق روسيا. فرنسا سبق أن أعربت عن موافقتها على منح ترخيص للتكنولوجيا الخاصة بالصاروخ.

هذا ليس التهديد الأول ضد بريطانيا في الآونة الأخيرة. في وقت سابق من هذا الأسبوع كُشف أن قراصنة يُنسبون للنظام في إيران عطّلوا محطة طاقة بريطانية لمدة أربعة أيام في هجوم سيبراني. في الوقت نفسه، هدد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء بريطانيا أندي برنهام بحرب تجارية، وذلك في أعقاب فرض الحكومة البريطانية عقوبات على منتجات من الضفة الغربية.

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