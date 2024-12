ألمانيا: قتيل على الأقل وأكثر من 70 جريحا في عملية دهس بسيارة بسوق لهدايا عيد الميلاد في بمدينة بماغدربورغ

اسفرت عملية دهست سيارة حشدا من الناس علة مقتل شخص واحد على الأقل وسقوط 70 جريحا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغدربورغ شرقي ألمانيا، وتم القبض على السائق عقب الحادث، بحسب وكالة الأنباء الألمانيةـ فيما تحدثت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن "11 قتيلا و نحو 80 مصابا"، وقال عاجل مسؤول ألماني، إن"الجاني تصرف منفردا ولا أرى تهديدا قائما"

https://x.com/i/web/status/1870189731159372038 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

واشارت المصادر إلى أن"المهاجم هو مواطن سوري ولد في عام 1974"، وأظهر فيديو متداول لحظة دهس سيارة مسرعة لجموع من المارة في سوق بمدينة ماغدبورغ الألمانية ما أثار حالة من الهلع في المكان، وهو ما يؤشر عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين.

https://x.com/i/web/status/1870205496004665434 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/1870191670878519339 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقام سائق سيارة بدهس مجموعة من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في ماغدبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت شرقي ألمانيا، ما أسفر عن سقوط نحو 20 جريحا على الأقل.

بدأ الرعب في الساعة 7.04 مساءً بالتوقيت المحلي، حينما اندفعت سيارة بي إم دبليو داكنة اللون باتجاه زوار سوق عيد الميلاد

ووفقًا لشهود عيان، يبدو أن السيارة توجهت مباشرة نحو الحشد المتردد على سوق عيد الميلاد الملاصق لمبنى البلدية، ثم هرب الناس مذعورين.وأغلقت السلطات سوق عيد الميلاد بعد الهجوم، ودعا المنظمون الناس إلى مغادرة وسط المدينة.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، تقوم الشرطة حاليا بتفتيش المنطقة المطوقة أمنيا في سوق عيد الميلاد، بحثًا عن متفجرات.ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر أمنية، قولها، إن 20 شخصا أصيبوا في الهجوم.