استنفار أمني مغربي على حدود سبتة: تشديد المراقبة تحسباً لـ"اقتحام جماعي" غدا السبت

رفعت السلطات المغربية من مستوى المراقبة الأمنية على الطرق والمحاور المؤدية إلى مدن شمال البلاد، ولا سيما المناطق المحاذية لجيب سبتة المحتل من طرف إسبانيا، وذلك في ظل استمرار تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعية نحو المدينة، مرتقبة غدا السبت.

وتأتي هذه الإجراءات بعد انتشار منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحث على تنظيم محاولات جماعية للوصول إلى سبتة ومليلية. وقد دفعت هذه الدعوات السلطات المغربية إلى رفع درجة اليقظة واتخاذ تدابير احترازية في المناطق الحدودية.

وكثفت المصالح الأمنية المغربية عمليات الرصد والتتبع في عدد من الأقاليم والمدن، خصوصاً وزان وشفشاون والعرائش والقصر الكبير والقنيطرة وفاس، في إطار تدابير احترازية ترمي إلى الحد من تنقل أشخاص يُشتبه في احتمال مشاركتهم في محاولات عبور جماعي وغير نظامي.

وشملت الإجراءات الأمنية تشديد المراقبة داخل وسائل النقل العمومي، من حافلات وسيارات أجرة وقطارات، فضلاً عن تعزيز النقاط التفتيشية على الطرق المؤدية إلى تطوان والفنيدق والمضيق، مع تركيز خاص على المناطق القريبة من الشريط الحدودي. وتهدف هذه التدابير، وفق المعطيات المتداولة، إلى تتبع التحركات المرتبطة بالهجرة غير النظامية ومنع تشكل تجمعات بشرية كبيرة قد تفرض تحديات أمنية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوقفت الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، أمس الخميس، شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً، للاشتباه في تورطه في أفعال تتصل بالتحريض والإعداد لتنظيم محاولات هجرة سرية باتجاه سبتة انطلاقاً من المدينة. كما أُوقف عدد من الأشخاص الآخرين للاشتباه في صلتهم بأعمال تحريضية مرتبطة بالدعوات المتداولة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الموقوفين أُخضعوا لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم والكشف عن ملابساتها وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، كلٌّ بحسب ما ستسفر عنه التحقيقات. وفي موازاة ذلك، دعا فاعلون محليون الشباب القادمين إلى مدن الشمال إلى توخي الحذر وتأجيل التنقلات غير الضرورية خلال هذه الفترة، في ظل ارتفاع وتيرة المراقبة الأمنية. كما حثوا الموجودين في تطوان والفنيدق والمضيق على حمل وثائق إثبات الهوية أثناء التنقل، وتجنب التحرك في مجموعات كبيرة، تفادياً للخضوع لتدقيق أمني إضافي في ظل حالة الاستنفار التي تشهدها المنطقة.

وعلى المستوى الميداني، شرعت السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة في تثبيت وتجديد أجزاء من الأسلاك الشائكة على امتداد الشريط الساحلي القريب من حدود سبتة، ضمن ترتيبات أمنية استباقية تستهدف تعزيز المراقبة ومنع أي محاولة عبور جماعية غير نظامية. وتؤكد المعطيات الرسمية أن التدابير الأمنية المتخذة لا تقتصر على موعد الخامس عشر من أغسطس، وإنما تندرج ضمن حالة يقظة مستمرة على مستوى المناطق القريبة من معبري سبتة ومليلية، تحسباً لأي تحركات مرتبطة بالعبور غير القانوني أو الهجرة غير النظامية.