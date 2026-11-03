أُجلي نحو 1300 راكب إسرائيلي وأفراد طاقم من سفينة تابعة لشركة "مانو للملاحة"، كانت راسية في جزيرة سيروس اليونانية، عقب تلقي إنذار بشأن احتمال وجود ثلاث قنابل، ما دفع السلطات اليونانية إلى إطلاق عمليات تفتيش أمنية واسعة في الميناء ومحيطه.

وأجرى قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، إيال هاريل، تقييمًا للوضع بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، فيما يجري الجيش الإسرائيلي اتصالات مباشرة مع سلاح البحرية اليوناني لمتابعة التطورات والتنسيق بشأن الإجراءات الأمنية.

وبحسب المعطيات، أُخلي جميع الركاب وأفراد الطاقم من السفينة إلى حين استكمال عمليات الفحص، فيما نفذت الأجهزة الأمنية اليونانية عمليات تمشيط واسعة شملت الغوص في المياه المحيطة بالميناء، للتحقق من الإنذار واستبعاد وجود عبوات ناسفة.

وقالت شركة "مانو للملاحة" إنها تعمل وفق تعليمات الأجهزة الأمنية المحلية، وإن السفينة من المقرر أن تغادر الميناء فور انتهاء عمليات التفتيش.

ورغم عدم العثور حتى الآن على أي مؤشرات مثيرة للريبة، قررت السلطات مواصلة عمليات التمشيط والفحص الموسعة، فيما لا يزال الركاب خارج السفينة بانتظار استكمال الإجراءات الأمنية.