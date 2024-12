تقرير: غرق سفينة روسية كانت تنقل معدات إلى سوريا قرب سواحل الجزائر وإسبانيا

حدث استثنائي وقع اليوم (الثلاثاء) في البحر الأبيض المتوسط، عندما غرقت سفينة الشحن الروسية "URSA MAJOR" بالقرب من سواحل الجزائر وإسبانيا. قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن "السفينة غرقت بعد انفجار في غرفة المحرك" وأن 14 من أصل 16 من أفراد الطاقم تم إنقاذهم.

وتظهر بيانات تتبع السفينة أن السفينة غادرت ميناء سانت بطرسبرغ في روسيا منذ حوالي أسبوعين. تم تسجيل السفينة وهي ترسل آخر إشارة لها الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساءً. وتخضع السفينة الروسية للعقوبات الأمريكية منذ عام 2022. وبحسب التقديرات، فقد تم استخدامها لنقل معدات عسكرية للجنود الروس المتمركزين في سوريا.

الليلة الماضية، زعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن "سفينة الشحن الروسية، التي أرسلتها روسيا، من أجل نقل الأسلحة والمعدات من سوريا، تعطلت قبالة سواحل البرتغال. وتعطل أنبوب الوقود للمحرك الرئيسي". وأظهرت الصورة التي أرفقتها المخابرات الأوكرانية صورة قديمة للسفينة "URSA MAJOR" التي كانت تسمى "Sparta". وتعمل حاليا سفينة روسية أخرى تحمل اسم "سبارتا" في الشرق الأوسط وتم تسجيلها في مكان قريب.

https://x.com/i/web/status/1871506918767796612