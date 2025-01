هذا هو سبب إلغاء زيارة الوزير الإسرائيلي شيكلي المفاجئ إلى بروكسل

نشرت منظمة "هند رجب" المناصرة للفلسطينيين، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة، على حد قولها، ضد وزير المغتربين الإسرائيلي عميحاي شكلي في بروكسل، والتي زعمت فيها أنه "مسؤول عن أعمال إرهابية". وأضافت المنظمة أن إلغاء رحلة الوزير جاءت بسبب رفض السلطات في بلجيكا ضمان حصانته عند وصوله الى البلاد.

وزعمت المنظمة أنها رفعت دعوى قضائية ضد الوزير بعد أن وجه "تهديدات إرهابية" تجاه رئيسها دياب أبو جهجة، وذلك بعد أن نشر شيكلي تغريدة على شبكة X كتب فيها أبو جهجة "أهلا بناشطنا الحقوقي. كن حذراً من جهاز البيجر الخاص بك، في إشارة إلى عملية أجهزة الاتصال ضد حزب الله"

Hello to our human rights activist. Watch your pager. pic.twitter.com/nbUx2u1LLY