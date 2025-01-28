هذا هو سبب إلغاء زيارة الوزير الإسرائيلي شيكلي المفاجئ إلى بروكسل

نشرت منظمة "هند رجب" المناصرة للفلسطينيين، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة، على حد قولها، ضد وزير المغتربين الإسرائيلي عميحاي شكلي في بروكسل، والتي زعمت فيها أنه "مسؤول عن أعمال إرهابية". وأضافت المنظمة أن إلغاء رحلة الوزير جاءت بسبب رفض السلطات في بلجيكا ضمان حصانته عند وصوله الى البلاد.

وزعمت المنظمة أنها رفعت دعوى قضائية ضد الوزير بعد أن وجه "تهديدات إرهابية" تجاه رئيسها دياب أبو جهجة، وذلك بعد أن نشر شيكلي تغريدة على شبكة X كتب فيها أبو جهجة "أهلا بناشطنا الحقوقي. كن حذراً من جهاز البيجر الخاص بك، في إشارة إلى عملية أجهزة الاتصال ضد حزب الله"

Hello to our human rights activist. Watch your pager. pic.twitter.com/nbUx2u1LLY — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) January 6, 2025

وأوضحت المنظمة أن شيكلي لم يحصل على الحصانة بحكم كونه وزيرا، ولا رئيسا للحكومة أو دولة أو وزيرا للخارجية، والتي يستحقونها.

ويشار الى أنه في بداية الأسبوع أعلن شيكلي عن إلغاء رحلته الى البرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا، وذلك بناء على تعليمات المسؤولين الأمنيين على "تحذيرات ملموسة"، وعلمت i24NEWS في حينه ان سبب التحذير ليس بالضرورة على خلفية نشاط "تخريبي معاد".

وصرح الوزير شيكلي إنه يأسف بالحصول على تعليمات لإلغاء مشاركته في أحداث يوم المحرقة :"من المؤسف ان عاصمة أوروبا بروكسل أصبحت مكانا غير آمن بالنسبة لليهود والإسرائيليين"