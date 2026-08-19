لماذا ارتدت الوزيرة المسلمة ذات الأصول الفلسطينية نجمة داوود؟

خطوة غير عادية: أحد أبرز اللحظات في حملة الانتخابات في السويد حدثت خلال مناظرة بين رؤساء الأحزاب التي بثت ليلة الاثنين. خلال المناظرة، ظهرت سيمونا محمد، زعيمة حزب الليبراليين ووزيرة التربية والتعليم والاندماج في السويد، وهي ترتدي نجمة داوود.

محمد، مسلمة شيعية، وُلدت باسم سيمونا محمد، والدها فلسطيني ووالدتها لبنانية. أوضحت "أنا أرتدي نجمة داوود من أجل الأطفال الذين لا يجرؤون على القيام بذلك في السويد اليوم".

https://x.com/i/web/status/2089634347980554493 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما دخلت في خلاف مع حزب اليسار بعد الكشف عن إرسال أعضائه في البرلمان رسائل دعم إلى سجناء فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل إسرائيليين. وقالت: "أعتقد أن حزب اليسار يجب أن يتحمل مسؤولية إرسال رسائل الدعم إلى حماس ونشر الخوف في شوارعنا".