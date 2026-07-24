أُجلت السلطات الفرنسية الأشخاص الموجودين في سكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية بجنوب غرب البلاد، وسواء عبر الطرق البرية أو البحر بسبب حريقين هائلين التهما لغاية الآن أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات. فيما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أنه طلب تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مواجهة هذه الحرائق.

وكانت قد بدأت أكبر عملية إجلاء لسكان شبه جزيرة كاب فيريه السياحية (جنوب غرب فرنسا) بالقوارب وأكثر من 400 شخص قد وصلوا بالفعل إلى رصيف أركاشون بعدما أصدرت المحافظة أمرا بإجلاء السكان برا وبحرا، وفقا لما أعلنته بلدية أركاشون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت البلدية أنه تم تسيير رحلات بحرية مكوكية انطلاقا من أربعة أرصفة، كما طُلب من جميع السكان إخلاء المنطقة بسبب تقدم ألسنة اللهب واقتراب الحرائق. ولا يزال حريقان كبيران مستعرين في منطقة نوفيل أكيتين جنوب غرب فرنسا. مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان والزوار، ودفع السلطات الفرنسية إلى طلب تعزيزات جوية من الدول الأوروبية للمساعدة في إخماد النيران.