توثيق : نشطاء ينصبون تمثالا لمروان البرغوثي أمام البرلمان البريطاني

شهدت ساحة البرلمان في العاصمة البريطانية لندن فعالية احتجاجية نظمها ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، حيث تم الكشف عن تمثال رمزي مخصص للقيادي الفلسطيني المعتقل مروان البرغوثي، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تسليط الضوء على قضيته.

وبحسب المنظمين، فإن التمثال كان جزءاً من تحرك احتجاجي قصير المدة، قبل أن تتدخل قوات الشرطة البريطانية لتفريق التجمع وإزالة التمثال بعد وقت قصير من بدء الحدث.

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وقال الناشطون إن الهدف من المبادرة هو إبراز قضية البرغوثي، الذي يقضي حكماً بالسجن منذ أكثر من عقدين في إسرائيل، مؤكدين أنه يمثل، وفق وصفهم، رمزاً سياسياً يحظى بدعم شعبي واسع داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشار المشاركون إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تضامنية دولية تسلط الضوء على قضيته، معتبرين أنه شخصية سياسية بارزة لا يزال تأثيرها حاضراً رغم استمرار احتجازه.

من جانبهم، شدد منظمو الفعالية على أن التحرك يهدف إلى فتح نقاش أوسع حول قضايا الحقوق السياسية والاعتقال الطويل الأمد.