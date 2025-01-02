السرقة الضخمة في لندن: 13 مليون دولار في 19 دقيقة فقط

في غضون 19 دقيقة فقط: اقتحم لص شاب من لندن قصرًا وغادر بمجوهرات وممتلكات بقيمة 13 مليون دولار، أي حوالي 10.5 مليون جنيه إسترليني. وتمكن اللص من دخول القصر من خلال النافذة وسرق المجوهرات والحقائب الفاخرة.

تمكن اللص من دخول القصر من خلال النافذة وغادر مع المجوهرات والحقائب الفاخرة القصر - لم يكن أصحاب القصر في المنزل وقت السرقة التي حدثت في 7 ديسمبر/كانون ثاني، وهم مؤثرة على إنستغرام وسيدة أعمال في المنزل ووجها مطور عقاري، لكن العمال الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت، كادوا أن يواجهوا الأمر.

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وتضمنت المسروقات خاتم ألماس يزن 10.73 قيراط، وأقراط ألماس، ودبوس مرصع بالذهب والألماس والياقوت الأزرق، وحقائب يد بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (189 ألف دولار).

تم توثيق الـ 19 دقيقة للسرقة على كاميرات المراقبة بالمنزل والآن، يعرض أصحاب العقار مكافأة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني و10% من قيمة الأغراض المسروقة التي يتم العثور عليها مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.