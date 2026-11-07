أكدت الشرطة البولندية، اليوم السبت، مقتل خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف. وقد أُصيب المشتبه به أثناء إلقاء القبض عليه، ونُقل على إثر ذلك إلى المستشفى. وأُفيد بإصابة أكثر من 10 أشخاص، بينهم عناصر من الشرطة. وقد قامت السلطات بإخلاء الساحة، في حين توجه وزير الداخلية، مارتشين كيرفينسكي، إلى موقع الحادث.

واستُدعيت قوات الأمن والطوارئ والإنقاذ، بما في ذلك مروحية طبية هبطت في الساحة قرب كاتدرائية القديسة مريم، إلى موقع الحادث لتقديم العلاج الطبي للمصابين. وأظهرت لقطات من المنطقة مطاردة بوليسية مثيرة سُمع خلالها دويّ إطلاق نار، وأفادت بلدية كراكوف بأن الشرطة لا تزال تُجري عملية أمنية في شارع دزياوا. وفي نهاية المطاردة، تمكنت قوات الأمن من تحييد المسلح واعتقاله، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي وقت سابق، ناشدت السلطات السكان والسياح الابتعاد عن المنطقة واللجوء إلى أماكن آمنة.

وتتابع السلطات البولندية عن كثب التطورات في موقع الحادث، وصرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأنه يتلقى تحديثات منتظمة من وزير الداخلية. وفي بيان رسمي، قال توسك: "تُجري الشرطة تحقيقًا في خلفية الهجوم وملابساته". وقد باشرت أجهزة الأمن المحلية تحقيقًا شاملًا لتحديد هوية المهاجم ودوافعه، واحتمالية انتمائه إلى شبكة أوسع.