أمستردام: مجلس المدينة يعقد اجتماعا لمناقشة"مطاردة اليهود"، وسيدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المظاهرات

عقب الأحداث التي أدت إلى إلغاء مباراة أياكس أمستردام ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، سيعقد مجلس مدينة أمستردام اجتماعا طارئا، الثلاثاء الوشيك، وتعتقد ديلان يسيلجوز، من حزب VVD الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أنه سيتعين على عمدة أمستردام "شرح الخطأ الذي حدث ليلة الخميس إلى الجمعة.

وخلال مداخلة على راديو "Met het Oog op Morgen"، ندد يسيلجوز بالنمط المثير للقلق حيث تشعر مجموعات معينة الآن بالجرأة الكافية "للذهاب للبحث عن اليهود". وأشار بشكل خاص إلى المظاهرات التي جرت في شهر مايو/ايار المنصرم أثناء افتتاح متحف المحرقة، حيث تسبب وجود الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في حدوث اضطرابات.

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وقال عضو المجلس: “يركز مجلس المدينة كثيرا على الحق في الاحتجاج، على حساب حق اليهود الهولنديين والأجانب أو مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في الشعور بالأمان في مدينتنا”، داعيا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة وإشراف أكثر صرامة على المظاهرات.

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من جانبها، تشكك إيمان نظيف، من حزب الخضر GroenLinks، في تداول المعلومات داخل "مثلث أمستردام" (رئيس البلدية والشرطة والمدعي العام). وأكدت: “أستغرب أن تشير إسرائيل إلى أن لديها مؤشرات على وجود تهديدات وأن الحكومة الوطنية أبلغت بها، في حين لم يكن المثلث المحلي على علم بها”. ويأتي هذا الجدل في سياق تصاعد التوترات بشأن المظاهرات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط في العاصمة الهولندية.