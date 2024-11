أمستردام: مجلس المدينة يعقد اجتماعا لمناقشة"مطاردة اليهود"، وسيدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المظاهرات

عقب الأحداث التي أدت إلى إلغاء مباراة أياكس أمستردام ونادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، سيعقد مجلس مدينة أمستردام اجتماعا طارئا، الثلاثاء الوشيك، وتعتقد ديلان يسيلجوز، من حزب VVD الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أنه سيتعين على عمدة أمستردام "شرح الخطأ الذي حدث ليلة الخميس إلى الجمعة.

وخلال مداخلة على راديو "Met het Oog op Morgen"، ندد يسيلجوز بالنمط المثير للقلق حيث تشعر مجموعات معينة الآن بالجرأة الكافية "للذهاب للبحث عن اليهود". وأشار بشكل خاص إلى المظاهرات التي جرت في شهر مايو/ايار المنصرم أثناء افتتاح متحف المحرقة، حيث تسبب وجود الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في حدوث اضطرابات.

