اقتحام الكولوسيوم في روما.. احتجاجات أوروبا تخرج عن السيطرة |شاهدوا

متظاهرون اقتحموا الكولوسيوم في روما بإيطاليا مساء أمس (السبت)، بينما تستمر موجة الاحتجاجات بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا. وقد جرت مظاهرات أيضًا في برشلونة ومدن أوروبية أخرى، وأدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة إلى مئات الاعتقالات في أنحاء القارة.

متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم | شاهدوا التوثيق

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من برشلونة في إسبانيا وصلت توثيقات مشابهة - بينها توثيق لمشاغبين يحاولون اقتحام محل أحذية، للشرطة تعتقل رجلاً حاول سرقة هاتف من شخص صوّره وهو ينهب متجراً، ولمشاغبين يحاولون تدمير النسخة الإسبانية لـ"تَل اوفن".

توثيق لأعمال التخريب في برشلونة | شاهدوا

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الاحتجاجات، التي بدأت الشهر الماضي في ضواحي باريس على خلفية الأوضاع في المدارس، بلغت ذروتها الليلة الماضية بسلسلة مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا شارك فيها نحو 400,000 شخص. كجزء من هذه الموجة، اندلعت احتجاجات مماثلة أيضًا في مدن أخرى في أوروبا.