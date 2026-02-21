جدل في النمسا حول الاستخدام الجديد لمنزل ميلاد هتلر

أعلنت النمسا مؤخراً أن أعمال تحويل منزل أدولف هتلر إلى مركز للشرطة تقترب من الاكتمال. وقد أثار هذا الاستخدام الجديد جدلاً واسعاً في بلدة براوناو آم إن، حيث تباينت ردود فعل السكان.

الحكومة في النمسا ترغب في "تحييد" الموقع، وأقرت قانوناً في عام 2016 لمصادرة السيطرة على المبنى من مالكيه الخاصين. هدف التغيير هو منع أنصار النازية من الحج إلى الموقع.

"هذا سيف ذو حدين"، قالت سيبيلا ترايبلمايير، إحدى سكان البلدة. بينما قد يردع هذا المتطرفين من اليمين المتطرف من التجمع، كان بالإمكان ، وأضافت"استخدامه بشكل أفضل أو بطريقة أخرى".

بالنسبة للكاتب لودفيغ لاخر، عضو في "لجنة ماوتهاوزن النمسا" التي تمثل ضحايا الهولوكوست، "مركز الشرطة هو أمر إشكالي، لأن الشرطة مُلزَمة، في كل نظام سياسي، بحماية ما تريده الدولة".

وقال لوكالة فرانس برس إن الفكرة السابقة لتحويل المنزل إلى مكان يمكن للناس فيه التجمع لمناقشة بناء السلام "حظيت بدعم كبير".

المنزل الذي وُلِد فيه هتلر في 20 أبريل 1889، والذي عاش فيه فترة قصيرة في بداية حياته، يقع في وسط البلدة تمامًا، في شارع ضيق تصطف فيه المتاجر. على حجر في الواجهة كُتب: "من أجل السلام، الحرية والديمقراطية. ملايين الموتى يُحذرون: الفاشية لن تتكرر أبدًا".