اليونان تستعد ليوم احتجاج غير مسبوق.. 91 مظاهرة ضد إسرائيل في أنحاء البلاد

تستعد اليونان، الأحد، لموجة واسعة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة لسياسات إسرائيل، مع تنظيم عشرات الفعاليات في مختلف أنحاء البلاد تحت شعار "يوم عمل وطني من أجل فلسطين".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام يونانية ومنظمو الاحتجاجات، من المقرر تنظيم فعاليات في 91 موقعًا على الأقل، تشمل العاصمة أثينا ومدينة سالونيك وعددًا من الجزر والمناطق السياحية، بينها كريت ورودس وكوس وميكونوس وكورفو وزاكينثوس.

مظاهرة مركزية في أثينا

ومن المقرر أن تقام المظاهرة الرئيسية في أثينا عند الساعة السابعة مساءً في ساحة موناستيراكي، فيما ستشهد مناطق أخرى في محيط العاصمة فعاليات احتجاجية، من بينها ساحة فيكتوريا وهايداري وبورتو رافتـي وبلايا فوكايا.

وفي سالونيك، حدد منظمو الاحتجاج تجمعًا بالقرب من تمثال إليفثيريوس فينيزيلوس عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

كما تشمل قائمة المناطق التي تستعد لاستقبال الاحتجاجات عددًا من الجزر والوجهات السياحية المعروفة، حيث من المقرر تنظيم فعاليات في رودس وكوس وميكونوس، إلى جانب كريت وكورفو وزاكينثوس وناكسوس وتينوس وساموس وليسبوس وغيرها.

مطالب بتغيير سياسة أثينا تجاه إسرائيل

وتشارك في تنظيم أو دعم التحركات جهات مؤيدة للفلسطينيين، بينها حركة المقاطعة «BDS Greece» ومنظمة «March to Gaza Greece» والجالية الفلسطينية في اليونان.

ويطالب منظمو الاحتجاجات الحكومة اليونانية بتغيير سياستها تجاه إسرائيل، بما يشمل وقف التعاون العسكري بين البلدين وفرض حظر على تصدير الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل.

كما تتضمن بعض المطالب إعادة فرض تأشيرات الدخول على المواطنين الإسرائيليين، إلى جانب التحقيق مع جنود وعسكريين إسرائيليين يدخلون اليونان، بدعوى احتمال تورط بعضهم في جرائم حرب، وفق ما يطرحه منظمو الاحتجاجات.

دعم من أحزاب ومنظمات يسارية

وأعلن تنظيم "ANTARSY" اليساري الراديكالي دعمه للتحركات ودعا أنصاره إلى المشاركة فيها، منتقدًا العلاقات الأمنية والعسكرية بين أثينا وإسرائيل، وكذلك صفقات شراء أنظمة أسلحة إسرائيلية من جانب اليونان.

وتأتي الاحتجاجات المرتقبة في ظل استمرار العلاقات الاستراتيجية والأمنية الوثيقة بين إسرائيل واليونان، بالتوازي مع تنامي النشاط المؤيد للفلسطينيين داخل اليونان.

ويأمل منظمو "يوم العمل الوطني من أجل فلسطين" في استعادة زخم الاحتجاجات التي شهدتها اليونان خلال الصيف الماضي، عندما خرجت مظاهرات وفعاليات في مدن وجزر مختلفة في أنحاء البلاد.