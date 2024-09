جرت صباح اليوم محاولة لتنفيذ عملية قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، وأفادت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في المدينة الألمانية، وتتزامن هذه المحاولة في الذكرى السنوية الـ52 لعملية ميونيخ والتي قتل بها 11 رياضيا إسرائيليا في عام 1972 خلال مشاركتهم في الألعاب الأولمبية التي جرت هناك.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "وقع حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ. القنصلية مغلقة اليوم بسبب مراسم إحياء ذكرى مذبحة الرياضيين في ميونيخ، ولم يصب أحد من طاقم القنصلية في الحادث. وتم تحييد مطلق النار من قبل قوات الأمن الألمانية، التي تهتم به".

