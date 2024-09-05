جرت صباح اليوم محاولة لتنفيذ عملية قرب القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، وأفادت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في المدينة الألمانية، وتتزامن هذه المحاولة في الذكرى السنوية الـ52 لعملية ميونيخ والتي قتل بها 11 رياضيا إسرائيليا في عام 1972 خلال مشاركتهم في الألعاب الأولمبية التي جرت هناك.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "وقع حادث إطلاق نار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ. القنصلية مغلقة اليوم بسبب مراسم إحياء ذكرى مذبحة الرياضيين في ميونيخ، ولم يصب أحد من طاقم القنصلية في الحادث. وتم تحييد مطلق النار من قبل قوات الأمن الألمانية، التي تهتم به".

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ووفقا للتقارير، أطلق مطلق النار "عدد من الطلقات النارية" خارج السفارة الإسرائيلية في وسط ميونيخ بينما دعت الشرطة الناس بشدة إلى "الفرار" من مكان الحادث. وتظهر لقطات شاهد عيان رجلاً يفر بينما يمكن سماع طلقات نارية عديدة. ووصل العشرات من رجال الشرطة إلى مكان الحادث في منطقة برينرشتراسه وساحة كارولينينبلاتز بالقرب من مركز التوثيق النازي. وأطلق الضباط النار على شخص مشبوه ما أسفر عن إصابته.

AP Photo/Matthias Schrader

ولا توجد حاليًا مؤشرات على وجود ضحايا إضافيين أو مشتبه بهم إضافيين على صلة بالحادث. وتتواجد قوات كثيرة في مكان الحدث وتقوم بتقييم الوضع.

وذكر حساب الشرطة الألمانية على تويتر أن العديد من القوات تعمل في المنطقة وأن "العديد من خدمات الطوارئ تشق طريقها إلى المنطقة. ولضمان قدرتها على العمل دون مضايقات، نطلب تجنب الوصول إلى هذه المنطقة قدر الإمكان". ".