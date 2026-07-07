محكمة فرنسية: مارين لوبان يمكنها الترشح للرئاسة في 2027 - مع سوار إلكتروني

قررت محكمة الاستئناف في فرنسا اليوم (الثلاثاء) أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مذنبة بإساءة استخدام الأموال العامة، وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات - سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة إضافية ترتدي خلالها سواراً إلكترونياً، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو.

ومع ذلك، المحكمة لم تمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027 - لكنها نفسها لم تحسم أمرها بشأن القضية بعد. ووفقاً للتقديرات، فهي غير متوقعة أن تترشح، وسبق أن أعلنت في الماضي أنها لن تدير حملة انتخابية وهي ترتدي سواراً إلكترونياً.

من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل و2 مايو 2027. وفي حال وجود عائق سياسي أو قضائي، يُعتبر رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، الخيار الرئيسي للحزب.