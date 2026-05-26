أوروبا تشتعل في مايو.. “قبة حرارية” قياسية تضرب القارة مبكراً

موجة حر شديدة واستثنائية لهذا الموسم تضرب هذه الأيام غرب ووسط أوروبا، وتجلب معها درجات حرارة تميز عادة أشهر تموز وآب. خلف هذا التغير في النمط يقف حدث جوي نادر يُسمى "قبّة الحر"، الذي يحبس الهواء الساخن ويُسخّن القارة السياحية بوتيرة سريعة.

في إسبانيا سُجل في نهاية الأسبوع الأخير ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة تجاوز 40 درجة، مما أدى إلى إصدار تحذيرات واسعة من قبل هيئة الأرصاد الجوية الحكومية. الحرارة الشديدة تضرب بقوة أيضًا في فرنسا وبريطانيا، حيث تم تسجيل 35 درجة في باريس، وفي منطقة بوردو ارتفعت درجات الحرارة إلى 39 درجة، وتم الإبلاغ أيضًا عن حالتي وفاة خلال مسابقات رياضية.

في إنجلترا، حيث اعتاد السكان على سماء غائمة ورمادية، استغل الحشود الطقس لزيارة شواطئ البلاد. في الوقت نفسه، تستمر موجة الحر الشديدة بالانتشار بسرعة نحو الشرق، ومن المتوقع أن تصل في الأيام القريبة إلى دول سياحية مركزية أخرى مثل اليونان وكرواتيا.

بسبب الظروف القاسية، العديد من السياح الذين كانوا ينوون الهروب من الحر الإسرائيلي لقضاء عطلة في أوروبا يضطرون إلى إعادة حساب مسارهم من جديد. هذا الوضع يسرّع بروز اتجاه جديد يُسمى "الإجازة الباردة" (Coolcation)، حيث ينتقل المسافرون إلى وجهات لطيفة وأقل حرارة مثل دول اسكندنافيا وجبال الألب.